İzmir'deki Yangınla Mücadelede Hava Koşulları Engeli

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ve Seferihisar arasındaki yangına yapılan müdahale hakkında bilgi verdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterlerin kullanılamadığı, sadece uçaklarla müdahale edildiği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için 678 personel görev alıyor.

'HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HELİKOPTERLER TEDBİREN DEVRE DIŞI'

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında saat 12.57 sıralarında çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yangına ilk müdahalenin saat 13.12 itibariyle yapıldığını belirten Vali Elban, "İlimiz genelinde orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Menderes'teki yangına 6 Uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer aracı ve itfaiye, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 678 personel ile müdahale edilmektedir" dedi.

Vali Elban, açıklamasının devamında olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerin tedbiren devre dışı bırakıldığını belirtip, "Müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızı özellikle bu sıcak ve rüzgarlı günlerde orman yangınları konusunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum" dedi.

(KJ Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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