İzmir'deki Yangına Havadan Müdahale Başladı

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.