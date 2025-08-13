İzmir'deki Yangın: Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşadı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangın sonrası vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle alevlerin evlerine kadar ulaştığını ve yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yangın, 15.5 saat süren mücadeleyle kontrol altına alındı.

'ORTALIK CEHENNEME DÖNDÜ'

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve 15,5 saatte kontrol altına alınan yangının ardından vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Evli, 2 çocuk babası Yücel Özen (58), yangının çevre yolunun yanında başladığını belirtip, "Araç yangını ile yayılmış. Rüzgarın etkisiyle evlerin bulunduğu yöne geldi. Ortalık cehenneme döndü. Alevler, evlere alev vuruyordu. Böyle durumlarda vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım edecek. Herkes elindeki imkanlar doğrusunda çalışacak. Eline telefon alıp, buraya geliyorlar. İtfaiye araçları, onlar yüzünden yoldan geçemiyor" dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Evli ve 1 çocuk annesi Yıldız Özden (56) ise rüzgarın etkisiyle alevlerin evlerin dibine kadar geldiğini belirterek, "O duman ve ateş anlatılmaz, yaşanır. Çok kötüydü. Evlerin çatıları yandı. Vatandaşlar da yardımcı oldu, söndürdük. Allah'tan bizim evlerimize sıçramadı. Çok korktuk. O psikoloji kötü" diye konuştu.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
