İzmir'deki Yangın Sonrası Siteye Zarar Verdi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede dün akşam çıkan yangının etkisi, günün ilk saatlerinde ortaya çıktı. Yangın sonrası siteye zarar veren olayda itfaiye ve emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KERİM UĞUR

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede dün akşam çıkan yangının etkisi, günün ilk saatlerinde ortaya çıktı.

Narlıdere Yenikale Mahallesi'nde bulunan sitede dün akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin bıraktığı etki, günün ilk ışıkları ile birlikte ortaya çıktı.

Emniyet ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sabah saatlerinde de sürdürmeye devam etti. Yangının çıktığı 4 bloklu ve 8 katlı sitenin bir bloğunun kullanılamaz hale geldiği görüldü.