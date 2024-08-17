İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter daha görevlendirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopterin daha görevlendirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerine ( Tsk ) ait bölgedeki helikopter sayısının 8'e çıkartıldığını duyurdu.

MSB, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için TSK'ya ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8'e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.