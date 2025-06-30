İzmir'deki Yangın Kuşadası Yoluna İndi
İzmir'in Doğanbey bölgesinde devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle Seferihisar-Kuşadası Karayolu'na kadar ulaştı. Ekipler, alevlerin yolun karşısına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
KUŞADASI YOLUNA İNDİ
İzmir'de Doğanbey'de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler Seferihisar- Kuşadası Karayoluna kadar indi. Bölgede kolluk kuvvetleri caddenin boşaltılması için anonslar yaparken, ekipler alevlerin yolun karşısına sıçramaması için yoğun çaba sarfediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel