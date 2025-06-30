İzmir'deki Yangın Kuşadası Yoluna İndi

KUŞADASI YOLUNA İNDİ

İzmir'de Doğanbey'de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler Seferihisar- Kuşadası Karayoluna kadar indi. Bölgede kolluk kuvvetleri caddenin boşaltılması için anonslar yaparken, ekipler alevlerin yolun karşısına sıçramaması için yoğun çaba sarfediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,