Üye Girişi
Haberler
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangın, bozuk ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayıp bozuk ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Kiraz İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title