İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangın, bozuk ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayıp bozuk ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel