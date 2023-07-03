İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangın, bozuk ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.