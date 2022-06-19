İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bozköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Karaburun İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title