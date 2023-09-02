İzmir'deki yangın bölgesine dikilen fidanlar büyümeye başladı

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan yangından etkilenen ormanlık alanda dikilen 6 milyon 650 bin fidan boy vermeye başladı. Bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor.

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçeleri sınırlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos 2019 tarihinde çıkan ve 53 saatte söndürülebilen yangından etkilenen bölgeye dikilen 6 milyon 650 bin fidan boy vermeye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, yanan alanda dumanlar tüterken uzman personelin bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için kolları sıvadığını belirtti.

Bölgedeki yangının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Derince şöyle konuştu:

"Oraya 6 milyon 650 bin fidan dikildi. Yanan alan 4 bin hektardı. Yangından zarar görmemiş ama ağaçlandırmamız gereken 2 bin 500 hektarlık bozuk olan sahayı da oraya ilave ettik. Toplam 6 bin 500 hektarlık sahada çalıştık. Bir santimetresini bile boş bırakmadan ağaçlandırdık. Şu anda orası yeşillenmiş vaziyette. Yüzde 100 başarılıyız."

Zafer Derince, yanan alanların hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmadığını, bu konuda çok hassas olduklarını ifade etti.

Fidanları diktikten sonra bölgeyi kaderine terk etmediklerini anlatan Derince, 4 yıl boyunca fidanların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Bölgede yeşil örtünün oluşmaya başladığını vurgulayan Derince şunları kaydetti:

"Fidanların boyları yaklaşık 70-80 santimetreyle 1 metre civarında. Bu toprak durumuna göre değişiyor. Oraya ağırlıklı olarak yörenin doğal türü olan kızılçam diktik. Bununla beraber yine yangın emniyet yolları yaptık. Yangın emniyet yollarının kenarına servi ağaçları, zakkum diktik ve yine aromatik türlerden biberiye, kekik gibi türleri de dikerek oradaki florayı zenginleştirdik."