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İzmir'deki Yamanlar Dağı'ndaki yangın havadan görüntülendi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Yangın sonucunda birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Dron ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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