İzmir'deki Vinç Kazası Davası Başladı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasına ilişkin açılan dava başladı. 6 işçinin hayatını kaybettiği ve 3 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı ve müştekilerin ifadeleri dinlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta 6 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı vinç kazasına ilişkin hakkında dava açılan biri firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuzlar olmak üzere 6 sanık ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık taşeron inşaat firması yetkilisi Naci Ö. elemanlarını şantiyeye getirdiğinde kule vincin kurulu olmadığını, vincin sonradan kurulduğunu dile getirdi.

Kaza günü kule vinç firmasının kendilerine haber vermeden yükseltme çalışması yaptığını dile getiren Naci Ö. "Elemanlarımın üzerine düşmüş. Mesai saatlerinde zaten kimse konteynerde kalmıyordu, onun hesabını ben yapamam, iş güvenliği uzmanı bakar ona. Kusurum yoktur." dedi.

İnşaat firması ortağı ve yetkilisi tutuklu sanık Emrullah Y. olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek kendi işinin daha çok network ve finans olduğunu, iş güvenliği uzmanlığı için şirketle anlaştıklarını söyledi.

Emrullah Y. şantiyede oluşabilecek kazaları iş güvenliği uzmanlığı için anlaştıkları şirketin öngörmesi gerektiğini belirterek, "Bu olayda işi alırken profesyonel olduklarını söyleyenlerin ne duruma düştüklerini gördüm. En ufak birinden uyarı almış olsaydım vincin altındaki konteynerleri kaldırtmıştım. Biz sandık ki işin ehli insanlarla çalışıyoruz. Kusurum yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık vinç firması yetkilisi İ.K. de olaydan önce şantiye şefinin kendilerini arayarak vinci yükselteceklerini söylediğini, bu işlem için gerekli irtibatları sağladığını, konuya dair başka bir şey bilmediğini savundu.

Firma adına şantiye şefliğini yürüten tutuklu sanık Muhammed Y, konteynere düşen parçalar sonucunda 3 kişinin vefat ettiğini belirterek, "Keşke daha dikkatli olsaydım da o konteynerler orada olmasaydı ama hiç kimse de beni uyarmadı. Pişmanım ve üzgünüm. Kazayı öngörebilmiş olsam onları taşıtırdım. Bunun bize maliyeti de yok." dedi.

Tutuksuz sanık inşaat firması ortağı ve yetkilisi A.E. şirkette satış işine baktığını, inşaat aşamalarında bulunmadığını savundu.

Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı F.K.A, görevinin sadece işvereni yaşanabilecek olaylara dair uyarmak olduğunu, risk raporu çıkarttıklarını belirterek, "İşe başladığımda da kule vinç ve konteynerler aynı konumdaydı. Olay günü vincin yükseltileceğine dair bir bilgim yoktu." dedi.

Bir avukatın şantiye alanında olay öncesinden 1,5 ay önce bir ölümlü kaza olduğunu anımsatması üzerine sanık Muhammed Y. "Temizlik sırasında bir kişi, göz kararması nedeniyle düşüp hayatını kaybetmiştir." dedi.

Müştekiden sanıklara "ihtarname" tepkisi

Sanık savunmalarının ardından müştekilerin ifadelerine geçildi.

Kazada ölen Ümit Kara'nın eşi sanıkların kazadan sonra ailelerle ilgilendiklerini söylediğini ancak bunun doğru olmadığını savunarak, "Vinç kazası nedeniyle meydana gelen 12 milyonluk zararın ödenmesi için bana ihtarname çektiler." dedi.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık şantiye şefi H.B. vinç yükseltme çalışmasının öğle saatlerinde başladığını belirterek, "Yukardaki ekip işlerinin saat 17'ye doğru biteceğini söyleyince çalışanların konteynere girişi engellenmemiş." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tutuksuz sanık vinç firması yetkilisi İ.K'nin tutuklanmasına, tutuklu sanıkların bu halinin devamına, sanık Naci Ö'nün tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık 2022'de, Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkılmış, olayda 6 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştı.

Olayın ardından inşaat firması ortağı ve yetkilileri Emrullah Y. ve A.E, firma adına şantiye şefliğini yürüten Muhammed Y. vinç firmasının yetkilisi S.A, iş güvenliği uzmanı F.K.A. ile inşaat firması yetkilisi Naci Ö. ve vinç firması yetkilisi İ.K. hakkında soruşturma başlatılmıştı.