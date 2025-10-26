Haberler

İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı. Sağlık durumu iyi olan polis, hastaneye kaldırıldı; operasyonda iki kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde 845. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Bu sırada evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyonda M.E. (31) ve H.E. (38) gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli İ.A'nın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.