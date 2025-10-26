İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı. Sağlık durumu iyi olan polis, hastaneye kaldırıldı; operasyonda iki kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde 845. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.
Bu sırada evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Operasyonda M.E. (31) ve H.E. (38) gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli İ.A'nın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel