İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 300 sentetik hap, bir miktar satışa hazır kokain, esrar ile 4 tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara da el kondu.
Gözaltına alınan T.Ş, S.D. ve H.Ü. emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel