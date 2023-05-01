İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 300 sentetik hap, bir miktar satışa hazır kokain, esrar ile 4 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara da el kondu.

Gözaltına alınan T.Ş, S.D. ve H.Ü. emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.