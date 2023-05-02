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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesindekie uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesindekie uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonları kapsamında 1617 sentetik ecza, 60 uyuşturucu hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram sentetik kannabinoid, 15 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 104 fişek, 3 hassas terazi ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Hisarcık Konak İzmir Güncel Haberler

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