İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen 58 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 72'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında 58 operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 11 kilo 696 gram esrar, 2 kilo 760 gram sentetik uyuşturucu, 74 gram kokain, 642 uyarıcı hap, 2 bin 48 uyuşturucu hap, 7 bin 372 sentetik ecza, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek ile silahlara ait 112 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 140 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 122 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.