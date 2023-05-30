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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de gerçekleştirilen 58 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 72'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında 58 operasyon düzenledi.

İzmir'de gerçekleştirilen 58 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 72'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında 58 operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 11 kilo 696 gram esrar, 2 kilo 760 gram sentetik uyuşturucu, 74 gram kokain, 642 uyarıcı hap, 2 bin 48 uyuşturucu hap, 7 bin 372 sentetik ecza, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek ile silahlara ait 112 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 140 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 122 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

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