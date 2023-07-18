İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında 67 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 140 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 523 gram esrar, 964 gram metamfetamin, 18 bin 348 sentetik ecza, 11 hassas terazi, 5 tüfek, 12 tabanca, 199 fişek ile suçtan elden edilen 45 bin lira ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 147 şüpheliden 46'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.