İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 30'u tutuklandı.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 30'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-25 Mart 2023 tarihleri arasında 69 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 6 kilo 490 gram esrar, 3 kilo 251 gram kokain, 1170 gram sentetik uyuşturucu, 16 bin 528 sentetik hap, 8 hassas terazi, 6 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 170 lira ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 92 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel