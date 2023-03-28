İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-25 Mart 2023 tarihleri arasında 69 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 6 kilo 490 gram esrar, 3 kilo 251 gram kokain, 1170 gram sentetik uyuşturucu, 16 bin 528 sentetik hap, 8 hassas terazi, 6 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 170 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 92 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.