Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı. İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Haziran'da Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 2 kilo 801 gram esrar, 40 gram bonzai ve 1304 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Güncel Haberler

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