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Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Haziran'da Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 2 kilo 801 gram esrar, 40 gram bonzai ve 1304 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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