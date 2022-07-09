Uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı İzmir'de, 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı. İzmir'de, 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Haziran-6 Temmuz arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 7 kilo 916 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 sentetik hap, 17 uyuşturucu içme aparatı ve 1553 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Güncel Haberler

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