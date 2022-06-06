Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs - 3 Haziran'da Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel