Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı. İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs - 3 Haziran'da Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel İzmir Güncel Haberler

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