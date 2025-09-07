İzmir'deki Uçak Kazasında Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 08.30 sıralarında eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi.

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

Bu arada kazanın, bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın büyük bir gürültüyle tarlaya düştüğü görüldü. Görüntüde, çevredekilerin 'Uçak düştü' diye bağırdıkları duyuluyor.