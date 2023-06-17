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İzmir'deki Turşu Fabrikasında Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

İzmir'deki Turşu Fabrikasında Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Güncel Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir turşu fabrikasında, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan turşu fabrikasının depolama tankları ve trafosunun bulunduğu bölüme, yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikada hasara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir turşu fabrikasında, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan turşu fabrikasının depolama tankları ve trafosunun bulunduğu bölüme, yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

İtfaiye Armutlu İzmir Güncel Haberler

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