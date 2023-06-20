İzmir'deki Türkmenistanlıların Cesetleri Olayında Gözaltına Alınan Şüpheli ve Yardım Yataklık Yaptıkları İddia Edilen 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçmayı düşünüyormuş

Cinayet zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H, emniyetteki ifadesinde kız arkadaşı Gülkamar Hanymova'nın kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini anlattı.

Zanlı, cinayetlerden sonra cesetleri koymak için derin dondurucu aldığını, para biriktirmek için inşaatta çalışmaya devam ettiğini, biriktireceği parayla Çeşme'den yurt dışına kaçmayı düşündüğünü de ifadesine ekledi.

2 yıldır inşaatlarda çalışıyormuş

Cinayet zanlısı S.H'nin polise verdiği ilk ifadede, yaklaşık 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını, öldürdüğü kişilerin cep telefonlarını Basmane semtinde sattığını söylediği öğrenildi.

Polisin, şüphelinin gizlendiği Çeşme ilçesi Şifne Mahallesi'ndeki inşaat bölgesinde yaklaşık 30 saat bekledikten sonra bu kişiye yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi.

Olay

Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.

Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.