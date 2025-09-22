Haberler

İzmir'deki Trajik Olayda İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Ebrar Aktaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta 20 Eylül'de, apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.

