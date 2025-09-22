İzmir'deki Trajik Olayda İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğunun nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ebrar Aktaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta 20 Eylül'de, apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.