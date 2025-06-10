İzmir'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kardeşler Mardin'de Defnedildi

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, memleketleri Mardin'de toprağa verildi.

Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde dün 3 otomobilin karıştığı kazada ölen Sultan Baran (22) ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran'ın (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal Dara Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen cenazeler, cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Bekar olan Baran kardeşlerin, Menderes'te midye dükkanı işlettiği, iş yerlerini kapatmalarının ardından Karabağlar ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi.

Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, dün Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpışmış, savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine ve Fatma Baran hayatını kaybetmişti.

Özkan ve Suna Nazlı çiftinin cenazeleri, Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kemalpaşa'daki Ansızca Mezarlığı'nda defnedilmişti.