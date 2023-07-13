İzmir'deki terör saldırısı davası devam ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açılan dava devam ediyor. Terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ve ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Gündoğdu, tanık beyanlarının çelişkili ve dayanaksız olduğunu belirtti. Diğer sanıkların talepleri de değerlendirildi ve duruşma ertelendi.

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Kazım Ö. ile avukatlar da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, davanın, sanıklardan Cebrail Gündoğdu yönünden Bursa'daki terör saldırısı davasıyla birleştirildiğini açıkladı.

Tutuklu sanık Gündoğdu, hakkındaki tanık beyanlarının çelişkili ve dayanaksız olduğunu, Bursa'daki saldırıya ilişkin savunmasını da gelecek celse avukatı katıldığında yapacağını belirtti.

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan tutuksuz sanık Dilara Su K, Bulgaristan sınırına yakın bir yerde yakalanmasına ilişkin, "Son dönemlerde yaşadığım sıkıntılar, ailevi problemler, ekonomik kriz sebebiyle harekete geçtim. Sınıra yaklaşamadım bile. Bulgaristan'a geçemedim. Bir köyde jandarma ekibiyle karşılaştım ve beni aldılar." dedi.

Tutuksuz sanık Kazım Ö. de mağdur olduğunu belirterek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Aranın ardından Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Dilara Su K'nin yurt dışı çıkış yasağı şeklinde olan adli kontrol şartını, il çıkış yasağı ve haftada bir gün imza olarak değiştirerek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi oldukları öne sürülen Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı iddia edilen Mehmet Mustafa Uskar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi olduğu öne sürülen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu hakkında daha sonra, Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra Gündoğdu'ya ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Mayıs'ta görülen duruşmada Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulunmuştu.