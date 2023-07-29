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İzmir'deki tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda atölyede hasar oluştu ve yanan kumaşlar nedeniyle yoğun duman çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hasar oluşan atölyeden yanan kumaşlar nedeniyle yoğun duman çıktı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İzmir Ege Güncel Haberler

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