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İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Alsancak Limanı İzmir Güncel Haberler

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