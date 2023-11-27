İzmir'deki taşkın; bini aşkın ev ve iş yeri etkilendi (4)

HAFİF, ORTA VE AĞIR HASARLILARA MADDİ DESTEK İÇİN HAZIRLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu deniz kabarması nedeniyle sahil kesimlerindeki yerleşim alanlarının sular altında kalması sonrasında ekipleriyle, sahadaki mesaisini sürdürüyor. Konak ve Karşıyaka'da yaşanan tahribatın ardından Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), İZSU, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 50'den fazla ekip, her gelen talebi dikkate alıp, incelemeleri sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in afet gecesinde saatlerce Kordon'daki birimleri yönlendirmesinin ardından haftaya başlayan kentte, esnaf ve kent halkından gelen talepleri yerine getiren ekipler, 7/24 esasına göre çalışıyor. İş yerleri ve konutlarda su tahliye işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da zarar tespit çalışmalarına hız verdi. Hafif, orta ve ağır hasara uğrayanlar için 15 bin, 20 bin ve 25 bin TL'lik katkı sunulması planlanıyor. Komisyonda incelenecek çalışmanın, Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis gündemine alınması hedefleniyor. Ödemeler, gerekli prosedürün tamamlanmasıyla birlikte ve aralık ayı bitmeden mağduriyet yaşayan vatandaşlara aktarılacak.

'400'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR'

Tsunami etkisi yaratan afetten Kordon, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka en çok etkilenen bölgeler oldu. Sahaya tespit için çıkan ekiplere 400'ün üzerinde başvuru yapıldı. 300'den fazla talep ise Konak bölgesinden geldi. Metropolün Cumhuriyet Meydanı ve Liman kısımları da tahribat gördü.

İKRAM ARACI HAZIR BEKLETİLİYOR

Çalışmalar devam ederken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne konuşlanan HİM'in mobil hizmet aracı vasıtasıyla talepler alınacak. Ayrıca halkın ihtiyaçları halinde yararlanması amacıyla ikram aracı da hazırda bekletiliyor.