İzmir'deki tarihi Büyük Kardiçalı Han'da tahliye kararına karşı yürütmeyi durdurma davası

İZMİR'in tarihi simgelerinden, asırlık Büyük Kardiçalı Hanı'na, bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Hanın kiracıları, tahliyenin yasal olmadığı savunarak idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma davası açtı.

Kentin simge yapılarından tarihi Büyük Kardiçalı Hanı'nda, son dönemde sıkıntılar bitmiyor. İzmir'in tanınmış Kardiçalı ailesi tarafından 1923 yılında inşa edilmiş olan handa, 2019'da çıkan yangında hasar meydana geldi. Türkiye'de betonarme mimarinin ilk örneklerinden biri olan hana, 2020'de Seferihisar açıklarındaki depremin ardından önce 'orta hasarlı', ardından da 'az hasarlı' raporu verildi. Aradan geçen zamanda handa planlanan restorasyon işlemleri yapılamadı. Handaki mülkiyet sahipleri tarafından özel bir firmaya deprem performans analizleri raporu düzenletildi ve alınan rapor, Konak Belediyesi'ne sunuldu. Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) tarafından düzenlenen raporlar, taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olması nedeniyle üzerinde yapılacak işlemlerin belirlenebilmesi İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletildi. Hazırlanan raporda çatı alın duvarında öteleme olması ve her an kendiliğinden yıkılabileceğinden hanın ışıklandırmasının bulunduğu koridorun kapatılması ve kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.