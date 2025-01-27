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İzmir'deki Süt İşleme Fabrikasında Ücretsiz İzin Krizi

İzmir'deki Süt İşleme Fabrikasında Ücretsiz İzin Krizi
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Tekgıda-İş Sendikası Başkanı Ömer Atabey, işçilere yönelik yapılan ücretsiz izin uygulamasını eleştirerek, alternatif iş imkanları talep etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gelirken, fabrikanın ruhsatsız çalıştığı iddialarına yanıt verildi.

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZTARIM şirketi bünyesindeki 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisinde ücretsiz izne çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

İlk olarak izne çıkarılan süt işleme fabrikası işçileriyle buluşan Atabey, daha sonra tesisin yöneticileriyle görüştü.

Fabrika önünde gazetecilere açıklama yapan Atabey, işletme kurulduğunda olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Zaman içinde mali krizle beraber fabrikada sıkıntılar yaşandığını kaydeden Atabey, şöyle konuştu:

"Bu projeler devam ettirilmeyecekse arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi konusunda yöneticilerle görüşmelerimizi yaptık. Kendilerinden sözlü güvenceler aldık. Fabrikanın açılmaması durumunda izne çıkarılan işçilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerinde çalıştırılmalarını istiyoruz. İşçi talep ederse ücretsiz izin verilebilir. Ama bu süreçte biliyorsunuz ki insanlar bu karda kışta işsiz kalmamak adına kanun dışı uygulamalara zaman zaman boyun bükmek zorunda kalıyorlar."

Atabey daha sonra Ödemiş Et Entegre Tesisinde izne çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

"Halkın sağlığını doğrudan tehdit etmiştir"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da Bayındır Süt İşleme Fabrikasının çalışma ruhsatı alma şartlarını taşımadığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait işletmenin 2 yıl ruhsatsız çalıştığını ileri süren Atmaca, "Üstelik bu işletme gıda üretimi yaptığı için halkın sağlığını doğrudan tehdit etmiştir. Burada üretilen ürünler geçen bu sürede İzmirli hemşehrilerimiz tarafından satın alınarak tüketildi." ifadelerini kullandı.

Atmaca, konuyla ilgili idari ve hukuki soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisinde çalışanların 60 gün süreyle ücretsiz izne çıkarılmasının ekonomik koşullar çerçevesinde zorunlu bir karar olduğu, et ve süt üreticileri ile piyasaya olan borçların ödenmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Halk sağlığını tehdit eden bir üretim yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, süt işleme fabrikasının üretim faaliyetlerini açıldığı tarihten itibaren ruhsatsız şekilde yürütürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile ruhsatlandırma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, süt işleme fabrikasında fiziki ve teknik yetersizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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