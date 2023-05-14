İzmir'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde biri çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yamanlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö'nün tedavilerine devam ediliyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işleminin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yamanlar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö pompalı tüfekle yaralanmıştı.

Ağır yaralanan çocuk, Karşıyaka'daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.