İzmir'deki silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler

İzmir'deki silahlı kavgada bir kişi öldü İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Ballıkuyu Mahallesi'nde yaşayan M.R.Ö. (24) ile M.Ö. (26), henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. M.R.Ö. yanında bulunan tabancayla M.Ö'yü vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö. kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.R.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı. M.R.Ö. ile M.Ö'nün önce telefon görüşmesinde tartıştığı, bir süre karşılaşınca kavga etmeye başladıkları iddia edildi. AA / Tezcan Ekizler - Güncel Ballıkuyu Mahallesi kavga İzmir Güncel Haberler

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