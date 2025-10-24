Haberler

İzmir'deki Sel Çalışmalarında AFAD'dan 707 Personel ve 279 Araç Görevde

Güncelleme:
AFAD, İzmir'deki sel nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 707 personel ve 279 araçla çalışmalara devam ediyor. Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşın arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki sel nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili kurumlardan 707 personel ile 279 aracın görev yaptığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, dün İzmir'in Foça ilçesindeki kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarının yaşandığı hatırlatıldı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın çalışmaları yerinde koordine etmek üzere beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile dün akşam bölgeye gittikleri belirtilen açıklamada, İzmir Valisi Süleyman Elban ile alanda incelemelerde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının, arama kurtarma, su altı arama ve dron ekiplerince alanları 5 farklı sektöre ayırmak suretiyle aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD Manisa ve Muğla il müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından su altı arama ekipleri ile AFAD Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur il müdürlüklerinden dron ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilgili kurumlardan toplam 707 personel, 279 araç görev yapmaktadır. İzmir ilimizde yaşanan su baskınları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar gelmiş olup gelen ihbarlara ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
