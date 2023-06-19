İzmir'deki Şehir Hastanesi İnşaatında İşçiler Ücretlerinin Gasp Edildiğini İddia Ederek İş Bıraktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında çalışan taşeron işçiler, ücretlerinin gasp edilmek istendiğini iddia ederek iş bıraktı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.

KERİM UĞUR

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında çalışan taşeron işçiler, ücretlerinin gasp edilmek istendiğini iddia ederek iş bıraktı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında, Elektromak Mühendislik ve Alperdem firmaları bünyesinde çalışan, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'na (İYİ-SEN) üye olan işçiler, kötü barınma ve beslenme şartlarının yanı sıra ücretlerinin de gasp edilmeye çalışıldığını iddia ederek iş bıraktıklarını açıkladı.

Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan işçiler, bugün sendikanın sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, "Bizler, İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde Elektromak firmasına bağlı, İYİ-SEN üyeleri olarak, ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadara greve devam edeceğiz. İnsan onuruna aykırı barınma, beslenme sorunları yetmezmiş gibi ücretlerimiz gasp edilmek isteniyor. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. İnşaat işçisi köle değildir" açıklamasını yaptı.

Elektromak Mühendislik bünyesindeki bir başka taşeron firmanın işçileri de geçen cumartesi günü iş bırakmıştı. İşçiler, ücretlerin ödenmesinin ardından eylemlerine son vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

Elektromak Mühendislik işçileri açıklama

2.VİDEO

Alperedem işçileri açıklama