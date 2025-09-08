Haberler

İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "8 Eylül 2025 tarihinde İzmir'de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.