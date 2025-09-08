Haberler

İzmir'deki Silahlı Saldırıda İran Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırının failiyle bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32) Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırının failiyle bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32) Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
İhbara gelen ekiplerin üzerine pitbull köpeğini saldı

Yakalanmamak için her şeyi yaptı! Polislerin üzerine pitbull saldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.