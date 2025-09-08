İzmir'deki Silahlı Saldırıda İran Uyruklu Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırının failiyle bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32) Esenyurt'ta gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
