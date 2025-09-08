İzmir'deki Polis Merkezi Saldırısında Yeni Gelişme: İranlı Şüpheli Yakalandı
Balçova'daki polis merkezine yapılan pompalı tüfekli saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ayşe GÜREL/- İzmir, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırının faili E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran doğumlu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel