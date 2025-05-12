İzmir'deki Patlamanın Nedeni Bağlantı Borusunun Kesilmesi

DOĞAL GAZ HATTIYLA OCAK ARASINDAKİ BAĞLANTI BORUSUNU KESMİŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tedavisine yoğun bakımda devam edilen Ertan Mavibaş'ın, doğal gaz hattıyla ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.05.2025 günü saat.00.30 sıralarında ilimiz Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın sebebiyle; biri ağır 4 kişinin yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen şahsın doğal gaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bulgular elde edilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Tolga TAHÇI/İZMİR,