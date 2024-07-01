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İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz ve kardeşi Evin Aslan'ın cenazeleri defnedildi. Cenazeler, aileleri tarafından alındıktan sonra Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'ne getirildi ve burada defnedildi. Birgül Sarsılmaz'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz (44) ve kardeşi Evin Aslan'ın (36) cenazeleri defnedildi.

Birgül Sarsılmaz ve Evin Aslan'ın cenazeleri aileleri tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra babaevinin bulunduğu Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'ne getirildi.

Baba İbrahim Savucu, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, Subaşı Mahallesi Cami'nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kardeşlerden Birgül Sarsılmaz'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Baba İbrahim Savucu, cenazenin ardından gazetecilere, "Felaket oldu. Bize felaket oldu. Pazara çıkmışlardı. O sırada olay yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi, hamile olduğunu söylemişti." diye konuştu.

Cenazeye, ölen kardeşlerin ailesi, İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Subaşı İzmir Olay Yaşam Güncel Haberler

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