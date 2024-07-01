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İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi

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İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi. Birgül Sarılmaz'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ayrıca, patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenazesi de defnedildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ 4 AYLIK HAMİLEYMİŞ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşler Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazeleri, Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'ne getirildi. Subaşı Camisi'nde öğle vakti iki kardeş için cenaze düzenlendi. Cenazeye İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, iki evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan İbrahim Savucu, Birgül Sarılmaz'ın eşi Deniz Sarılmaz, Evin Aslan'ın eşi Şükrü Aslan, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, Subaşı Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden Evin Aslan'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Gözü yaşlı baba İbrahim Savucu, "Pazara giderken olay yaşanmış. Küçük kız hamileydi. Bayramda eve gelmişlerdi. O zaman söylemişlerdi" dedi.

DİLEK BAĞ DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada patlamada yaşamını yitiren Dilek Bağ'ın yakınları tarafından alınan cenazesi de öğlen Torbalı'ya getirildi. Bağ için Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede, Bağ'ın tabutuna duvak serildi. Annesi Adalet ve babası Murat Bağ, cenazede taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bağ'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Elmalı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kadir ÖZEN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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