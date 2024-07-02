Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ruken Çağur toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi. Ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un (31) cenazesi, Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki şırdancıda geçen pazar meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişiden 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip hava yoluyla Mardin'e getirildi. Ardından kara yoluyla Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde getirilen Çağur'un cenazesi, Hacı Bedia Ayaydın Camisi'nde kılınan namazın ardından Hıdra Aile Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. 'SORUMLULARIN HEPSİNDEN DAVACIYIM'

Ruken Çağur'un babası Orhan Savucu (51), patlamada yeğenleri Evin Aslan (36) ve Birgül Sarsılmaz'ı (44) da kaybettiğini belirterek, " İzmir'deki patlama olayında kızımı ve 2 yeğenimi kaybettim. Bu durumda yetkililere sesleniyorum, öyle kaçak kullanımlarından sorumlu olanlardan davacıyım. Bu işin sorumlularının hepsinden davacıyım. Kızım 31 yaşında 2 çocuk annesiydi. Bu vahşette gitti. Kızımın hayalleri vardı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Acımız çok büyük" dedi.

Ruken Çağur'un dayısı Ali Yalçın ise "Kim suçluysa olayın aydınlanmasını istiyoruz. 2 çocuğu vardı. Alışverişe gidince patlamayla işte bu şekilde vefat etti. Acımız taze. Sorumlu kimse cezayı çekmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Torbalı Mardin Derik Çocuk İzmir Yaşam Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

3 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 3 Temmuz burç yorumları nedir? 2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title