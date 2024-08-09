İzmir'deki otobüs kazasında yaralananlar taburcu edildi

'O ANDA BAĞIRIŞ VE ÇAĞIRIŞ VARDI'

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan bazıları taburcu edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yaralılardan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş (10) taburcu edildi, diğer kızı Hatice Nur Muş'un (15) ise tedavisi sürüyor. Zahir Muş, memleketleri Yozgat'tan İzmir'e gitmek için otobüse bindiklerini söyleyerek, "Akraba ziyaretinden dönüyorduk. Kazayı ben hatırlamıyorum, o anda uyuyordum, sadece sese ve şiddete uyandım. Arabanın çarptığını duydum; ama o anda zaten bağırış ve çağırış vardı. 20 numaralı koltukta oturuyordum, yanımda küçük kızımla birlikte. Şu anda sağlık durumumuz iyi" dedi.

OTOBÜS ENKAZI KALDIRILDI

Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.