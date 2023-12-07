İzmir'deki oto galeri kurşunlama olayında 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir oto galerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini inceleyerek saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Saldırganlar, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından, bölgedeki 400'e yakın güvenlik kamerasınca çekilmiş 840 saatlik video kaydını inceledi.

İncelemede saldırının, İ.Ö, Y.Ç, A.E. ve N.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 30 Kasım'da sabaha karşı bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmiş, iş yerinin camları kırılmıştı.

Yüzünde maske olan bir saldırganın, otomobillerin arasından iş yerine doğru pompalı tüfekle ateş etmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.