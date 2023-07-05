İzmir'deki Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü, 5 Kişi Dumandan Etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir otelin 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 10.30 sıralarında Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler yayılmadan, yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.