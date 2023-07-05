İzmir'deki otel yangınında 5 kişi dumandan etkilendi
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'taki 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel