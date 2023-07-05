İzmir'deki otel yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'taki 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.