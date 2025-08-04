İzmir'deki Orman Yangınlarından Kurtarılan Köpekler Barınağa Yerleştirildi

İzmir'in Buca, Bornova ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarından kurtarılan köpekler, Ödemiş'teki barınakta yaşamlarını sürdürüyor.

Geçen ay yaşanan yangınlardan kurtarılan bazı köpekler, havyanseverler tarafından Ödemiş ilçesi Ahrandı mevkisinde kurulan barınağa getirildi.

Tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar veterinerlere yönlendirildi. Sahiplerinin evlerinin yanması nedeniyle barınağa getirilen bazı köpekler de daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Hayvansever kadınlar tarafından kurulan barınakta kalanların bakımı sürüyor.

Barınağın kurucularından Yasemin Yıldırım, AA muhabirine kurtarılan hayvanları yaşatmak için çabaladıklarını ifade ederek, "Kurtarılanlara kapılarımızı açtık. Bugüne kadar 20'si yavru olmak üzere 60 köpek geldi. Yaralı olanlar özel kliniklerde tedavi altına alındı. Diğerlerinin bakımı yaşam alanımızda sürüyor." dedi.