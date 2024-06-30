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İzmir'deki Orman Yangınlarında 500 Hektar Alan Etkilendi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 500 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için yoğun müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 500 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da Türkiye'de 30'u orman dışı alanda 44 yangın çıktığını, bunlarda 11'inin yüksek riskli grupta yer aldığını, 6 yangınla ilgili gereken müdahalenin yapıldığını ve bunların risk teşkil etmediğini belirtti.

Yumaklı, İzmir'de Torbalı ve Çeşme, Balıkesir'de ise Susurluk'taki yangınların enerjilerinin düşürüldüğünü, tehdidin ortadan kalktığını vurgulayarak, Menderes'teki yangının da enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, henüz kontrol altında olmadığını, Selçuk'ta da iki bölgede yoğun şekilde müdahalenin devam ettiğini aktardı.

Yerleşim yerleri ve diğer farklı konaklama tesisleri açısından risk bulunmadığını kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle gece görüş helikopterleri 3 adet şu anda seslerini duyuyorsunuz. Bu helikopterlerle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca bu sayı Menderes için söylüyorum 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın iki bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman arkadaşlarımız koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar iki yangın arasında değişti."

İbrahim Yumaklı, Selçuk ile Kuşadası'ndaki kara yolunun yangın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar kapalı tutulacağını vurguladı.

Bugün İzmir'de 9'u orman dışı, toplam 22 yangın çıktığına dikkati çeken Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde vatandaşların çok daha tedbirli ve hassas davranmasını istedi.

Yumaklı, yüzde 90 insan kaynaklı çıkan yangınların, basit tedbirlerle önlenebileceğini hatırlatarak, "Eylül'ün 15'ine kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde, özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan." ifadesini kullandı.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğünü dile getiren Yumaklı, "Halihazırda soruşturmalar devam ediyor. Bir tanesi hariç. İzmir Menderes'teki yangın maalesef ki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran'ında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık hem de ülkemizin kaynakları açısından yazık. Hem de şu ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız, hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık." diye konuştu.

500 hektar etkilendi

Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda etkilenen alanı paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Ben halihazırda yaklaşık 350 hektar şu an bulunduğumuz Selçuk yangınıyla ilgili etkilenen alan ve 150 hektar da İzmir Menderes için etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını çizelim, 'etkilenen alan' demek, tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak."

Zaman ilerledikçe çalışmaların olumlu sonuç verdiğini aktaran Yumaklı, değişen rüzgar koşullarının, kendilerini tedbirli konuşmaya sevk ettiğini, ekiplerin var gücüyle senkronize bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yumaklı, sabotaj ihtimaliyle ilgili yöneltilen soru üzerine de kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını bitirmelerini bekleyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Menderes Selçuk İzmir Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

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