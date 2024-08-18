İzmir'deki orman yangınlarına karadan müdahale devam ediyor

(İZMİR) - Ege Bölgesi'nin birçok noktasında orman yangınları devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Köyü'nde başlayan orman yangını sürüyor. Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'ndeki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan müdahale ediliyor.

Havadan müdahaleye ara verilen bölgede ekiplerin karadan yangını sürdürme çabası sürüyor. Yer yer artan rüzgar sebebiyle yangın bazı noktalarda etkisini artırırken sönderme çalışmalarında da güçlük yaşanıyor.