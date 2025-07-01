İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Günde Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor

İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Günde Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor
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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, 29 Haziran'da başlayan orman yangınları üçüncü gününde havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarıyla destekleniyor. Bölgedeki yerleşim yerleri tedbiren tahliye edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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